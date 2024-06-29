Rus uzman: NATO yalnızca Batı'nın jeopolitik çıkarlarına hizmet ediyor

ABD senatör adayı Diane Sayre, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin müsamaha gösterilmemesi gereken saçma bir fikir olduğunu söyledi. NATO'yu anakronizm olarak nitelendiren Sayre, dünyanın yeni bir güvenlik mimarisine ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Direktör Danışmanı Vladimir Fitin, Amerikalı siyasetçinin açıklamalarını ve NATO'nun geleceğine ilişkin kendi görüşlerini Sputnik’e değerlendirdi.

Fitin, NATO fikrinin ‘eskidiğini’ ve artık yalnızca kolektif Batı'nın çıkarlarına hizmet ettiğini belirterek, şu görüşü dile getirdi:

“Aslında NATO'nun misyonunu tamamladıktan, yani ‘komünist tehdidin’ ortadan kalkmasından hemen sonra yok olması gerekirdi. Ancak belirli bir sürede amacına ulaşmış ve çalışan bir araçtan vazgeçmeye değmeyeceği yönündeki hakim görüş galip geldi. Şu anda İttifak, Batı'nın amaç ve değerlerine yönelik yeni bir dünya düzeninin desteği olmak üzere başka görevlere odaklanmış durumda. İttifak yalnızca ‘kolektif Batı’nın jeopolitik çıkarlarına hizmet ediyor. İlginç olan bir nokta da ABD, Avrupa'yı Çin'e karşı kışkırtmaya çalışıyor ancak gerçekte Avrupalılar Çin'i bir tehditten ziyade faydalı bir ortak olarak görüyor. Bütün bunlar NATO'nun kuruluşunda olduğundan tamamen farklı bir örgüt olduğunu, içinde bir birlik olmadığını gösteriyor.”

Ukrayna’nın ABD’deki Demokrat hükümet döneminde bile NATO'ya katılım açısından herhangi bir atılım beklememesi gerektiğini vurgulayan uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“NATO üyelerinin ve onların ‘lideri’ ABD'nin açıklamaları oldukça çelişkili, hatta paradoksal demek daha doğru olur. Bir yandan Ukrayna'nın gelecekte İttifak'a katılma olasılığından bahsediyorlar ama aynı zamanda NATO'nun gelecekte genişleme planı olmadığını da belirtiyorlar. Nitekim geçen yılın sonunda Biden, Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ardından Ukrayna'nın NATO'ya katılacağından şüphe olmadığını açıklamıştı. Ve altı ay sonra, Haziran başında söylem farklı: Biden Time dergisine bir röportaj verdi ve Ukrayna'nın NATO'ya katılımının barışçıl bir çözüm için ön koşul olmadığını söyledi. Bu absürd değilse nedir?.”

Beyaz Saray'da yönetim kimde olursa olsun Kuzey Atlantik İttifakı'nın geleceğinin muğlak olduğunu belirten Fitin, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

“Biden'ın NATO müttefiklerinden savunma bütçelerini giderek daha fazla artırmalarını talep edeceği çok açık ve bu, başta Macaristan olmak üzere NATO üyesi ülkelerin hoşuna gitmiyor. Güney Avrupa'daki diğer ülkeler ise zorlu ekonomik durum nedeniyle gerekli göstergelere ulaşamıyor. Ayrıca Türkiye, halihazırda başka bir organizasyon olan BRICS'le aktif olarak ilgileniyor. Aynı zamanda Kasım seçimleri sonucunda Beyaz Saray'a gelebilecek olan Trump, Washington'un Kuzey Atlantik İttifakı'ndan çekilmesinin önünde herhangi bir özel engel görmediğini defalarca ifade etti. Trump'ın seçimlerdeki zaferi hem Ukrayna'ya yapılan askeri yardımın azalmasına hem de NATO ülkeleri arasındaki bölünmenin derinleşmesine yol açacak.”