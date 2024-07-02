İspanya'dan Uruguay'a giden uçak Brezilya'ya acil iniş yaptı

İspanya’nın başkenti Madrid’den, Uruguay’ın başkenti Montevideo’ya giden bir uçak şiddetli türbülans yüzünden Brezilya’ya acil iniş yaptı. Olayda 30 kişi yaralandı.

İspanyol havayolu şirketi Air Europa’ya ait Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçak, Brezilya’nın kuzeydoğusundaki Natal Havaalanı’na yönlendirildi. UX045 sefer sayılı uçuşta yaralanan yolcular tedavi altına alındı.

Bir Air Europa sözcüsü, Atlantik üzerinde Brezilya kıyılarına ulaşmadan hemen önce, içinde 325 yolcunun bulunduğu uçağın türbülansa girdiğini belirtti. Normal bir şekilde inen uçağı ambulanslar karşıladı.

Şiddetli türbülans, uçağın içindeki birçok yolcunun ciddi şekilde sarsılmasına neden oldu. Yaralanan 30 yolcu arasında bazıları koltuklarından fırladı ve tavana çarptı. Uçakta bulunan kabin ekibi, olay anında yolcuları sakinleştirmek ve güvenli bir şekilde koltuklarına bağlanmalarını sağlamak için yoğun çaba harcadı.

Natal Havaalanı’na yapılan acil iniş sırasında, yerel sağlık ekipleri ve ambulanslar hazır bekliyordu. Yaralı yolcular havaalanındaki sağlık merkezine sevk edildi ve tedavi altına alındı. Yaralıların çoğunun durumu stabil olmakla birlikte, bazıları daha kapsamlı tedavi gerektirecek yaralanmalara sahipti.

Air Europa yetkilileri, olayın ardından yaptıkları açıklamada, türbülansın beklenmedik ve ani bir şekilde ortaya çıktığını belirtti. Yetkililer, uçakta bulunan tüm yolcuların güvenliği için gereken tüm önlemlerin alındığını ve durumun kontrol altına alındığını ifade etti. Ayrıca, yolcuların mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli tüm desteğin sağlanacağı belirtildi.

Uçuşa devam edemeyen yolcular için Air Europa, alternatif uçuş düzenlemeleri ve konaklama imkanları sağladı. Şirket, olayın neden olduğu rahatsızlıktan dolayı özür diledi ve yaralı yolcuların hızlı bir şekilde iyileşmeleri için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yetkililer, türbülansın neden olduğu hasarı ve olayın ayrıntılarını incelemeye başladı. Uçak, gerekli kontrollerin ardından tekrar uçuşa uygun hale getirilecek.

Kaynak: Airlinehaber