Tahran'dan Almanya Dışişleri Bakanı'nın "İran" iddiasına yanıt

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı üzerinden Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul’un İran hakkındaki iddiasına yanıt verdi.

Bekayi, “Almanya Başbakanı Friedrich Merz bir dönem heyecanla İsrail’in İran’a saldırmakla ‘bizim kirli işimizi yapıyor’ demişti. Ancak aradan yalnızca birkaç ay geçtikten sonra Merz bu savaşın Avrupa ekonomisine 100 milyar avroluk maliyet getirdiğini ifade etmişti. İran’a yönelik askeri saldırganlığı meşrulaştırma çabasına giren Alman Dışişleri Bakanı’nın ise öylesine bir duyarsızlık ve ahlaki çöküş içindedir ki, ne işlenen insanlık dışı suçlara ve insani maliyetlere dikkat ediyor ne de bunun kendi ülkesine ve Avrupa’ya verdiği ekonomik zararı kavramıyor.

Alman bir atasözü ‘İnsan zarardan ders almalıdır’ diyor, ancak ‘Serseri Hans’ ders almaya niyetli değildir.” ifadelerini kullandı.

Wadephul, İran'la çatışmanın temelinde Tahran'ın nükleer silah edinmeye hazırlandığını ve komşu ülkelerdeki silahlı gruplara destek verdiğini iddia etmişti.