Devrim Muhafızları Ordusu, Keşm Adası üzerinde ABD'ye ait bir MQ-1 tipi insansız hava aracını (İHA) daha düşürdüğünü bildirdi.
Bu İHA’nın vurulmasıyla birlikte düşürülen Amerikan MQ-1 tipi İHA sayısı 15’e ulaştı.
Devrim Muhafızları Ordusu, Keşm Adası üzerinde uçan ABD yapımı bir İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.
Devrim Muhafızları Ordusu, Keşm Adası üzerinde ABD'ye ait bir MQ-1 tipi insansız hava aracını (İHA) daha düşürdüğünü bildirdi.
Bu İHA’nın vurulmasıyla birlikte düşürülen Amerikan MQ-1 tipi İHA sayısı 15’e ulaştı.
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