Sky News’un haberine göre İngiltere Başbakanı Andy Burnham, ABD’deki ara seçim sonuçlarının dünyanın yeniden İran’a karşı savaşın sona erdirilmesine ve hayat pahalılığının azaltılmasına odaklanması için bir fırsat yarattığını belirtti.

Ortadoğu’daki çatışmaların halkın ekonomik durumu üzerindeki etkisine işaret eden Burnhan, bölgede savaş sürdüğü sürece hayat pahalılığı baskısının hafifletilmesinin güç olacağını söyledi.

Burnham, ABD ve İsrail ile İran arasındaki gerilimin düşürülmesi için çalışacağını aktarırken Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını istediğini de vurguladı.

İngiltere Başbakanı, sözlerinin devamında Ukrayna savaşına değinerek, uluslararası toplumun bu çatışmanın çözüme kavuşturulması için de çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

