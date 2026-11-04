İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Amiri Mukaddem, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüştü.

Görüşmede taraflar, ikili ilişkiler ve ortak ilgi alanına giren konuları ele aldı. Pakistanlı Bakan, ülkesinin İran'la yakın ve kardeşlik bağlarını daha da güçlendirme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Görüşmede ayrıca bölgesel gelişmeler de değerlendirildi.

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, bölgede barış ve istikrarın sağlanması doğrultusunda diyalog ve diplomasinin önemine dikkat çekti.

