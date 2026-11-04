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4 Kas 2026 21:13

Muhsin Rızai’den Trump’a sert gönderme

Muhsin Rızai’den Trump’a sert gönderme

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, “İran’la savaşan herkes ağır bir bedel ödeyecek” dedi.

ABD'deki ara seçimlerin sonuçlarını değerlendiren İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, büyük İran milletinin saha ile Hürmüz Boğazı’nda ABD’ye büyük bir stratejik yenilgi, Washington’da ise Trump’a ağır bir siyasi yenilgi yaşattığını açıkladı.

Rızai, ABD vatandaşları ve hükümetinin, Trump’ın savaş çığırtkanlığının ağır maliyetlerini bizzat ödemek zorunda kaldığını kaydetti.

Muhsin Rızai, “İran ile çatışmaya giren herkes, savaş meydanından evinin eşiğine kadar bunun ağır bedelini ödeyecektir" dedi.

News ID 1939583

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