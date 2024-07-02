Erdoğan-Putin görüşmesinden sonra Türkiye-Suriye trafiği netleşecek

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın geçtiğimiz günlerde Rus yetkililerle yaptığı görüşme sonrası normalleşme için Ankara’ya açık kapı bırakmasının ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘ilişkileri tekrar kurabiliriz’ mesajı verdi. Erdoğan, “Nasıl ki biz Suriye’yle ilişkilerimizi çok çok canlı tuttuysak geçmişte, ailece görüşmelere varıncaya kadar biliyorsunuz Sayın Esed’le biz bu görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur. Suriye’nin iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz asla yok” dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS+ toplantısı için 10-12 Haziran’da ziyarette bulunduğu Rusya’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile görüşmüştü.

Putin, Erdoğan ile birlikte 3-4 Temmuz’da Astana’da bir araya geleceklerinin sinyalini vermiş ve “Suriye krizinin çözümü için önemli rol oynadık. Bence Astana formatının terörle mücadelenin sürmesi ve yapabileceğimiz her şeyi yapabilmemiz için sürmesi gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.

Astana’daki Erdoğan-Putin görüşmesinden sonra Türkiye-Suriye trafiğinin netleşmesi bekleniyor.

Erdoğan, 3-4 Temmuz’da Türkiye’nin diyalog ortağı olduğu Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılacak; zirve marjında toplantıya katılan liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Erdoğan bu kapsamda en kritik görüşmeyi Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacak.

Erdoğan’ın Astana’da Esad ile de görüşeceği yönünde iddialar bulunurken resmi kaynaklardan konuya ilişkin bir bilgi paylaşımı yapılmadı ve görüşme trafiği henüz netleşmedi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre ise Hakan Fidan’ın da Suriye makamlarıyla yakın zamanda planlanmış bir görüşmesi yok.

ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi 24. Zirvesi, örgütün dönem başkanı Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da “ŞİÖ +” formatında yapılacak. Zirveye, 16 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılacak. Üye ülkeler Kazakistan, Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, İran, Hindistan ve Pakistan’dan devlet ile hükümet başkanlarının katılacağı zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer alacak. Zirveye gözlemci ve diyalog ortağı olarak Belarus, Moğolistan, Azerbaycan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkmenistan liderleri de iştirak edecek. “Çok Taraflı Diyaloğun Güçlendirilmesi: Sürdürülebilir Barış ve Kalkınma İçin Çabalamak” başlığıyla yapılacak zirvede ana gündem, mevcut uluslararası ve bölgesel sorunların çözümünde ŞİÖ’nün rolünün güçlendirilmesi olacak.

Kaynak: Cumhuriyet