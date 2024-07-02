ABD'nin İran halkna yönelik insan hakları ihlalleri sürüyor

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, sosyal medya hesabı üzerinden İran sivil yolcu uçağının Fars Körfezi’nde Amerikan savaş gemisi USS Vincennes tarafından düşürülmesinin 33. yıldönümü münasabetiyle ilgili bir mesaj paylaştı.

Bakıri, ''ABD'nin İran halkna yönelik insan hakları ihlalleri acımasız yaptırımlar da dahil olmak üzere çeşitli yollarla devam ediyor.'' dedi.

ABD'nin işgalci rejimin Gazze Şeridi'nde işlediği suçlara verdiği büyük desteğin ABD liderlerinin soykırım, sivil katliam, kıtlık, işgal ve yıkım gibi suçlarda rolü olduğunu gösterdiğini aktaran Bakıri, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu suçlara güçlü bir şekilde karşı çıktığını kaydetti.

Ali Bakıri, ''Şu anda herkes ABD ve Siyonist Rejim'in Gazze'deki davranışlarında Amerikan insan haklarının anlamı açıkça görebilir.'' diye konuştu.

Ne olmuştu?

3 Temmuz 1988'de, İran'ın Bandar Abbas Havalimanından Dubai'ye uçmakta olan İran Havayollarına ait 655 uçuş kodlu Airbus A300B2 tipi bir yolcu uçağı, 274 yolcusu ve 16 mürettebatıyla birlikte, ABD Donanmasına ait USS Vincennes savaş gemisinden ateşlenen SM-2MR füzelerinin hedefi olmuştu. Saldırıya uğrayan yolcu uçağının infilak etmesi sonucu tamamı sivil 290 kişi şehit olmuştu.