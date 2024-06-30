Bakıri ile Fidan Gazze'yi görüştü

Türk medyasına göre İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Gazze'deki son durumun ele alındığı görüşmede, çatışma durumunun bölgesel düzeye yayılma riski değerlendirildi.

Bakan Fidan, görüşmede, Lübnan'da gerilimin artmasının Irak ve Suriye'ye de olumsuz yansımaları olacağını kaydetti.

Görüşmede, terörle mücadele konusu ile ekonomi ve ulaştırma alanlarındaki ikili meseleler hakkında fikir alışverişi de yapıldı.