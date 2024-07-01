Ali Bakıri’den ''Gazze'' çağrısı

İran’ın Serdeşt şehrine düzenlenen kimyasal saldırının 37. yıl dönümü ve Ulusal Kimyasal Silahlarla Mücadele Günü münasebetiyle Dışişleri Bakanlığında anma töreni düzenlendi.

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri törende yaptığı konuşmada, Gazze’nin durumuna değinerek, ''Biz bu töreni gerçekleştirirken Gazze'de aylardır süren soykırımın devamına tanık oluyoruz. Uluslararası toplumun Gazze'ye yönelik saldırıları durdurmak için kararlı ve acil olarak harekete geçmesi lazım.’’ dedi.

Bakıri, Seddam rejiminin dayattığı savaş sırasında gerçekleştirdiği kimyasal saldırılara ilişkin, ''Bu saldırılar sonucunda 10 bin İranlı şehit oldu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 107 binden fazla sivil yaralandı.’’ ifadesini kullandı.

Bakıri, Seddam rejimini kimyasal silahlarla donatıp destekleyen Batı ülkelerinin tutumunu eleştirerek, ''Bugün aynı ülkeler kimyasal saldırılarda yaralanan vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu ilaçların İran'a ulaşmasına izin vermiyor.’’ açıklamasını yaptı.

Kitle imha silahlarını insanlığa ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik ana tehditlerden biri olarak nitelendiren Ali Bakıri, ''İslam kurallarına dayanan İran’ın politikası, dünyadaki tüm kitle imha silahlarının tamamen yasaklanması ve imhası üzerine kuruludur.’’ diye konuştu.

Bakıri, İran’ın, Kimyasal Silahların Yasaklanması Sözleşmesi'ni imzalayan öncü ülkelerden biri olduğunu kaydetti.

