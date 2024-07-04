  1. İran
4 Tem 2024 10:24

İran'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili açıklama

İran'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili açıklama

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami yarın ülke genelinde yapılacak olan 14. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili açıklamada bulundu.

Adayların temsilcilerinin sandık başında hazır bulunacağını belirten İslami, “Yasaya göre her adayın şubede bir temsilcisi bulunabilir ve bu dönemde hem şubede hem de İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi’nde bir temsilci bulunmaktadır” dedi.

İslami, seçmenlerin kimlik belgelerini ibraz ederek oy kullanabileceklerini ifade etti.

İslami, “İran vatandaşlığına sahip ve 18 yaşına basmış kişiler (5 Temmuz 2006 ve öncesinde doğanlar) kimlik belgesinin aslını ibraz ederek seçimlere katılabilir” ifadesini kullandı.

News ID 1918242

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