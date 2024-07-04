İran'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili açıklama

Adayların temsilcilerinin sandık başında hazır bulunacağını belirten İslami, “Yasaya göre her adayın şubede bir temsilcisi bulunabilir ve bu dönemde hem şubede hem de İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi’nde bir temsilci bulunmaktadır” dedi.

İslami, seçmenlerin kimlik belgelerini ibraz ederek oy kullanabileceklerini ifade etti.

İslami, “İran vatandaşlığına sahip ve 18 yaşına basmış kişiler (5 Temmuz 2006 ve öncesinde doğanlar) kimlik belgesinin aslını ibraz ederek seçimlere katılabilir” ifadesini kullandı.