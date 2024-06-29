İran'da cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, 14. cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin oy sayımı sonuçlarına dair açıklamada bulundu.

İslami seçimlerin ikinci tura kaldığını açıkladı. Böylece cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu önümüzdeki Cuma günü (5 Temmuz) yapılacak.

İran'da cumhurbaşkanlığı koltuğu için yarışan adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor.

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Kurulu Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami'nin, oy sayım işlemi ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

Toplam oy sayısı: 24 milyon 535 bin 185

Mesut Pezeşkiyan: 10 milyon 415 bin 991 (yüzde 46.6) oy

Said Celili: 9 milyon 473 bin 298 (yüzde 38.8) oy

Muhammed Bakır Galibaf: 3 milyon 383 bin 340 (yüzde 13.8) oy

Mustafa Purmuhammedi: 206 bin 397 (yüzde 8) oy