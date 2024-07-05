İslam Devrimi Lideri oyunu kullandı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, 14. cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu 200'ü aşkın yerli ve yabancı gazetecinin huzurunda Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi’nde kullandı.

Ayetullah Hamanei oyunu sandığa attıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Elhamdülillah bugün güzel bir gün; halkın katılım günü; sevgili halkımızın ülkenin önemli bir siyasi meselesi olan seçimlerde aktif bir varlık sergilediği gündür” dedi.

Devrim Lideri, “Halkın ilgisinin eskisinden daha fazla olduğunu duydum. Bu çok memnun edicidir. Sevgili halkımız oy verip en iyi adayı seçmede başarılı olur inşaallah” ifadesini kullandı.