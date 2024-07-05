İletişim Bakanı Zarepur oyunu sandığa attı

İran İletişim Bakanı İsa Zarepur 14. cumhurbaşkanını seçmek üzere oyunu Tahran'da sandığa attı.
İran’da Cumhurbaşkanı Reisi'nin şehadeti nedeniyle bir yıl öne alınan cumhurbaşkanlığı seçimlerininin ikinci turu saat 8.00 itibari ile başladı.
İran İletişim Bakanı İsa Zarepur 14. cumhurbaşkanını seçmek üzere oyunu sandığa attı
İran İletişim Bakanı İsa Zarepur 14. cumhurbaşkanını seçmek üzere oyunu Tahran'da sandığa attı.
İran’da Cumhurbaşkanı Reisi'nin şehadeti nedeniyle bir yıl öne alınan cumhurbaşkanlığı seçimlerininin ikinci turu saat 8.00 itibari ile başladı.
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