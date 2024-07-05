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5 Tem 2024 11:32

Türkiye'de yaşayan İranlılar sandık başında

Türkiye'de yaşayan İranlılar sandık başında

Türkiye genelinde yaşayan İranlılar bugün yerel saatle 08:00'den itibaren sandıklara giderek oylarını kullanıyor.

2024 İran Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turu İran genelinde olduğu gibi dünya ülkelerinde kurulan sandıklarda da devam ediyor.

Türkiye'de ikamet eden İranlılar Ankara, İstanbul (2 şube), Erzurum, Trabuzan, İzmir, Antalya ve Van olmak üzere 8 şubede kurulan sandıklar oyunu kullanıyor. İranlı vatandaşların talebi üzerine Van'da ilk kez sandık kuruldu.

Seçimlerin ikinci turunda reformistlere yakınlığıyla bilinen Mesut Pezeşkiyan ve Muhafazakar kanadın adayı Said Celili rekabet ediyor.

News ID 1918278

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