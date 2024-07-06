Modi'den Pezeşkiyan'a tebrik mesajı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Mesut Pezeşkiyan'ı İran cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Modi mesajında, "İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak seçilmenizden dolayı sizi tebrik ederim. Halkın ve bölgenin yararına sıcak ve uzun vadeli ikili ilişkileri daha da güçlendirmek için sizinle yakın çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İran'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin resmi sonuçlarına göre Mesut Pezeşkiyan oy çokluğuyla İran cumhurbaşkanı seçildi.