Çabahar Uzay Üssü'ne Şehit Reisi'nin adı verildi

Yüksek Uzay Konseyi, Çabahar Uzay Üssü'nün "Şehit Ayetullah Reisi Ulusal Uzay Üssü" olarak adlandırılmasını onayladı.

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur, Haziran ayında yaptığı açıklamada, Batı Asya'nın en büyük uzay üssünün ülkenin güneydoğusundaki Umman Denizi kıyısında yer alan Çabahar'da inşaat halinde olduğunu belirterek, ''Halihazırda yüzde 50 ila 60 fiziksel ilerleme kaydeden uzay üssü projesinin ilk aşamasının önümüzdeki Fecr Günleri’nde (İslam Devrimi zaferinin 46. yıl dönümü) açılması planlanıyor. Bu üssün açılmasıyla birlikte uydumuzu da fırlatacağız.'' dedi.

Merhum Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin iktidara gelmesinin ardıdnan İran Uzay Kurumu 10 yıllık uzay programını hayta geçirmek için ilk toplantısını düzenleyerek bu stratejik programı hayata geçirmeye başladı.

Bu plana göre, önümüzdeki 10 yıl içerisinde İran İslam Cumhuriyeti, uzay teknolojilerinin geliştirilmesi ve uzaya fırlatma hizmetlerinin sağlanmasında bölgesel bir merkez haline gelecek. Uzay endüstrisi, herhangi bir ülkenin gücünün unsurlarından biri olarak kabul edilir ve son yıllarda İran İslam Cumhuriyeti, roket ve uzay teknolojisi edinme alanında sürekli ve ilerici adımlar atması da bu alanda önemli bir gelişmedir.

İran'ın uzay programının Batı Asya bölgesindeki diğer ülkelerden farkı, İran'ın kendi gücüne dayanması, yerli ve milli teknolojisinden yararlanmasıdır.