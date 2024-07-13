Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud, 14 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Söz konusu ziyaret, son 2 hafta içinde Suudi Arabistan'dan Türkiye'de bakan düzeyinde gerçekleşen 3'üncü ziyaret olacak.

Temmuz ayının ilk haftasında, Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz'in oğlu, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Salman bin Abdülaziz Al-Suud ile Belediye, Köy ve İskan İşleri Bakanı Majid Al Hogail, Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Kaynak: NTV