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14 Tem 2024 15:43

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Türkiye'de

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Türkiye'de

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye ulaştı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye ulaştı. 

Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi’nin canlandırılması amacıyla hazırlanan protokol bugün İstanbul’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan Al-Suud’un yapacağı görüşmenin ardından imzalanacak.

 Faysal’ın ziyareti son iki hafta içinde Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye bakan düzeyinde gerçekleştirilen üçüncü ziyaret olacak. Fidan ile Faysal, Gazze’deki gelişmeleri de ele alacak.

News ID 1918532

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