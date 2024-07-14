Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Türkiye'de

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye ulaştı.

Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi’nin canlandırılması amacıyla hazırlanan protokol bugün İstanbul’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan Al-Suud’un yapacağı görüşmenin ardından imzalanacak.

Faysal’ın ziyareti son iki hafta içinde Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye bakan düzeyinde gerçekleştirilen üçüncü ziyaret olacak. Fidan ile Faysal, Gazze’deki gelişmeleri de ele alacak.