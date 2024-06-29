Bakıri ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan arasında telefon görüşmesi yapıldı.

Filistin'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Bakıri, Siyonist rejimin Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da Filistin halkına karşı işlediği vahşi suçların devam ettiğine değinerek, “Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik tehditleri, bu rejimin Gazze halkına karşı işlediği suçların devamındadır ve bu işgal rejimi Gazze'deki yenilgisini, savaşın ve suçun kapsamını başka bölgelere genişleterek telafi etmeye çalışmaktadır” dedi.

Bakıri, İslam ülkelerinin, Siyonistlerin Gazze ve diğer bölgelerdeki suçlarını, tehdit ve saldırılarını bir an önce durdurmaya çalışmaları ve tüm kapasitelerini kullanmaları gerektiğini vurguladı.

Bakıri ayrıca Hac mevsimi sırasında İranlı haclara sağlanan hizmetlerden dolayı Suudi Arabistan’a teşekkür etti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ise, Asya İşbirliği Diyalog Forumu'nun dışişleri bakanlarının toplantısı sırasında iki ülke arasındaki istişareleri yapıcı olarak değerlendirerek, Tahran-Riyad ilişkilerindeki sürecin yeterince güçlü olduğunu değerlendirdi.

Siyonist rejim ile Lübnan arasındaki gerilimin tırmanmasından duyduğu endişeyi dile getiren bin Ferhan savaşın kapsamının daraltılması yönünde çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Taraflar ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgu yaptılar.