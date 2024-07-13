Dünya Bankası'nın son raporunda İran ekonomisine ilişkin beklentiler ne?

Dünya Bankası, İran ekonomisi için büyüme ve enflasyon tahminlerini açıkladı.

İran ekonomisine ilişkin beklentilere yer verilen son raporda, ülkenin 2024 yılı büyüme tahmini yüzde 3,2 olarak belirlendi. Dünya Bankası, enflasyonun bu sene ortalama yüzde 35,3'e gerileyeceğini tahmin etti.

Dünya Bankası'na göre İran ekonomisi 2023'te yüzde 5 oranında büyüdü.

İran'ın petrol üretimi

Bu uluslararası kurumun öngörüsüne göre İran'ın bu yılki petrol üretimi bir önceki yıla göre 200 bin varil artarak günlük 3 milyon 200 bin varile ulaşacak.