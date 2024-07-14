İranlı pop şarkıcıdan Muharrem’le ilgili yeni şarkı

İran pop müziğinin önde gelen isimlerinden Muhsin Çavuşi Muharrem temalı şarkılarının devamında bu yıl da Muharrem ayında İmam Hüseyin (a.s) tutkunları için seslendirdiği "Küçük Tekke " adlı şarkısını yayınladı.

İşte şarkıda kullanılan sözler...

"Tanı beni senin uğruna ağlayanlardan biriyim

Ben senin matem mumunu söndürmedim

O küçük tekkeyi unutmadım"

Garib-i Madar, Zohre ataş, Gadir-i Hum, rahe Kerbela, Del Khun, Hüseyin (a.s), Abbas (a.s), Avaze-i khun Muhsin Çavuşi 'nin bugüne kadar sunduğu Muharrem temalı eserlerdir.

Leyla Ferahani