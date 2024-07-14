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14 Tem 2024 10:48

İranlı pop şarkıcıdan Muharrem’le ilgili yeni şarkı

İranlı pop şarkıcıdan Muharrem’le ilgili yeni şarkı

İranlı ünlü pop şarkıcısı Muhsin Çavuşi,Tasu'a ve Aşura günleri münasebetiyle "Küçük Tekke" Tekiye-i kuçek adlı müzik parçasını yayınladı.

İran pop müziğinin önde gelen isimlerinden Muhsin Çavuşi Muharrem temalı şarkılarının devamında bu yıl da Muharrem ayında İmam Hüseyin (a.s) tutkunları için seslendirdiği "Küçük Tekke " adlı şarkısını yayınladı.

İşte şarkıda kullanılan sözler...

"Tanı beni senin uğruna ağlayanlardan biriyim
Ben senin matem mumunu söndürmedim
O küçük tekkeyi unutmadım"

Garib-i Madar, Zohre ataş, Gadir-i Hum, rahe Kerbela, Del Khun, Hüseyin (a.s), Abbas (a.s), Avaze-i khun Muhsin Çavuşi 'nin bugüne kadar sunduğu Muharrem temalı eserlerdir.

Leyla Ferahani

News ID 1918521

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