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14 Tem 2024 14:12

Trump'ın kulağındaki küçük bir yara Gazze'deki katliamdan daha mı önemli?

Trump'ın kulağındaki küçük bir yara Gazze'deki katliamdan daha mı önemli?

Filistinli aktivist Ebu Salah, "Trump'ın kulağındaki küçük bir yara dünyayı sarstı ama Gazze'de tek bir saldırıda 150 kişinin öldürülmesi olağan bir olay." dedi.

Filistinli sosyal medya aktivist Ebu Salah, Trump'a yönelik suikast girişiminin dünya medyasında an be an yer alırken Gazze'deki soykırımın görmezden gelinmesine tepki gösterdi.

Ebu Salah, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump'ın kulağındaki küçük bir yara dünyayı sarstı ama Gazze'de tek bir saldırıda 150 kişinin öldürülmesi olağan bir olay." ifadesini kullandı.

Donald Trump'ın Pensilvanya'da miting yaptığı sırada silahlı saldırı yaşandı. Eski ABD Başkanı'nın korumalar ile birlikte dışarı çıkarıldığı görülürken, kulağının hafif bir yara aldığı görüldü.

Trump'ın kulağındaki küçük bir yara Gazze'deki katliamdan daha mı önemli?

News ID 1918527

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