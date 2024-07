Trump'ın kulağındaki küçük bir yara Gazze'deki katliamdan daha mı önemli?

Filistinli sosyal medya aktivist Ebu Salah, Trump'a yönelik suikast girişiminin dünya medyasında an be an yer alırken Gazze'deki soykırımın görmezden gelinmesine tepki gösterdi.

Ebu Salah, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump'ın kulağındaki küçük bir yara dünyayı sarstı ama Gazze'de tek bir saldırıda 150 kişinin öldürülmesi olağan bir olay." ifadesini kullandı.

Donald Trump'ın Pensilvanya'da miting yaptığı sırada silahlı saldırı yaşandı. Eski ABD Başkanı'nın korumalar ile birlikte dışarı çıkarıldığı görülürken, kulağının hafif bir yara aldığı görüldü.