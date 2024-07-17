Tahran’dan Trump'a suikast girişiminde İran iddiasına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasır Kenani, İran İslam Cumhuriyeti'nin, İslam Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'ye düzenlenen suikasttaki doğrudan rolü nedeniyle Trump’ı yargılamaya kararlı olduğunu vurgularak, Trump'a suikast girişiminde İran’in müdahalesine ilişkin her türlü iddiayı reddetti, bu tür iddiaların siyasi amaçlardan kaynaklandığını ifade etti.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği de daha önce yaptığı bir açıklamada bu iddiaları “asılsız ve kötü niyetli”olarak nitelendirmişti.

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"İran İslam Cumhuriyeti açısından Trump İranlı General Kasım Süleymani'nin suikast talimatını veren bir suçlu ve mahkemelerce yargılanması ve cezalandırılması gerekiyor. İran, adaletin tecelli etmesi için yasal yolu tercih etmiştir.”

CNN kanalı Salı günü, ABD istihbarat yetkililerinin son haftalarda İran'ın bu ülkenin eski başkanı Donald Trump'ı öldürmeye yönelik olası bir planını ortaya çıkardığını iddia etmişti.

Leyla Ferahani