İran'da 3,3 büyüklüğünde deprem

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü’ne göre, İran'ın Kuzey Horasan eyaletine bağlı Bucnurd kentinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem yerel saatle 09.21'de kaydedildi.
İran'ın Kuzey Horasan eyaletine bağlı Bucnurd kentinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü’ne göre, İran'ın Kuzey Horasan eyaletine bağlı Bucnurd kentinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem yerel saatle 09.21'de kaydedildi.
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