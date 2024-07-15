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15 Tem 2024 13:19

İran'da 3,3 büyüklüğünde deprem

İran'da 3,3 büyüklüğünde deprem

İran'ın Kuzey Horasan eyaletine bağlı Bucnurd kentinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü’ne göre, İran'ın Kuzey Horasan eyaletine bağlı Bucnurd kentinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem yerel saatle 09.21'de kaydedildi.

News ID 1918548

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