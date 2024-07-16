Türkiye'de Aşura etkinlikleri düzenlendi

Hz. Muhammed'in (s.a.v) torunu Hz. İmam Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilişinin 1385. yılında İstanbul, Bursa, Yalova, Ağrı, Iğdır ve Kars'ta Aşura etkinlikleri düzenlendi.

Ehlibeyt aşıklarının katıldığı etkinlikte, mersiyeler okunarak matem töreni yapıldı.

İstanbul:

Bursa:

Yalova:

Kars'ta Kerbela şehitleri anıldı

Kars'ta Hazreti Ali Çarşı Camisi önünde bir araya gelerek ellerinde Türk bayrağı ile İmam Ali'nin (a.s) posterlerini taşıyan katılımcılar, buradan yürüyüşe başladı.

Katılımcılar, Faikbey Caddesi'nden Işıklı Ehlibeyt Camisi önüne kadar mersiyeler eşliğinde yürüdü. Katılımcılar Cumhuriyet Caddesi'ndeki Işıklı Camisi önünde şehitler için dua okudu.

Ağrı'da Aşura etkinliği

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde de Ehlibeyt Yeşil Derneğince anma programı düzenlendi.

Sabahın erken saatlerinde asri mezarlık ve Yassıkaya köyünü ziyaret eden vatandaşlar, daha sonra Ehlibeyt Yeşil Camisi'nin önüne kadar yürüdü.

Burada ilahi okuyan vatandaşlar, sinelerine vurarak gözyaşı döktü.

Iğdır'da Aşura etkinliği

Iğdır'da yaşayan vatandaşlar, Asrı Mezarlığa, buradan da Aşura merasimin yapılacağı Zübeyde Hanım Meydanı'na yürüdü.

Vali Ercan Turan, yaptığı konuşmada, İmam Hüseyin'in (a.s), Kerbela çölünde Hazreti Peygamber'in (s.a.a), Yüce Allah'ın, Kur'an'ın yolundan dönmemek için canını feda ettiğini belirterek, "Hüseyni duruş, hakkın yanında olmaktır, kardeş olmaktır, haksızın karşısında, kafir karşısında durmak, münafık karşısında bir olmaktır." diye konuştu.

Iğdır Ehli Beyt Alimler Derneği Başkanı Zeki Tümay, gözyaşı dökerek Hazreti Hüseyin'in yasını tuttuklarını dile getirdi.

Anma etkinliklerinde, Kur'an-ı Kerim okundu, Kerbela şehitleri için dua edildi, ihsan ikramları dağıtıldı.