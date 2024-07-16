İstanbul'da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı

İstanbul Halkalı'da, Muharrem ayının Aşura Gecesi'nde düzenlenen programla, binlerce kişi, Kerbela Çölü'nde şehit olan Hazreti İmam Hüseyin ve yarenlerini andı.

Anma dolayısıyla polis Halkalı Zeynebiye Camii çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı, arama noktaları kurdu. İstanbul'un değişik semtlerinden gelip Halkalı'da toplanan vatandaşlar, İmam Hüseyin (a.s) ve Kerbela şehitlerini andı.

Zeynebiye Camii'nde gece yarısına kadar devam eden yas merasiminde, ağıtlar yakıldı, mersiyeler okundu ve sineler dövüldu. Kerbela'da yaşananlar canlandırılmaya çalışıldı.