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17 Tem 2024 21:41

Mısır, Gazze'de ateşkes için İsrail'e baskı yapılmasını istedi

Mısır, Gazze'de ateşkes için İsrail'e baskı yapılmasını istedi

Mısır, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Bedir Abdulati ile Alman mevkidaşı Annalena Baerbock bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mısır ile Avrupa Birliği ilişkilerinin iyileştirilmesi ve Mısır-AB Yatırım Konferansı'nda elde edinilen kazanımların üzerine bir şeyler konulması konusunda Almanya'nın desteğini beklediklerini ifade eden Abdulati, ülkesinin Gazze'de ateşkes için müzakere sürecine verdiği destekten söz etti.

AA'nın haberine göre; Mısırlı Bakan, "İsrail'e savaşı durdurma ve insani yardımların girişinin sağlanmasıyla alakalı BM Güvenlik Konseyi kararlarını tam olarak uygulama baskısı yapmanın önemine" dikkati çekti.

News ID 1918606

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