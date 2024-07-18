MSB'den Suriye ile normalleşme açıklaması

NTV'de yer alan habere göre, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında Milli Savunma Bakanlığı kaynakları soruları cevapladı.

MSB kaynakları, ABD'den F-16 ve modernize kitlerinin alımında azaltmaya gidileceğine dair iddialarla ilgili soruya şu cevabı verdi:

"Sözleşmeler imzalanmıştır, detayları üzerindeki çalışmalar heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla sürdürülmektedir. Bu çok faktörlü ve çok etkenli bir süreçtir. Verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntılar bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Bakanlık kaynaklarınca, Şam tarafından gelen son açıklamalar sonrası Suriye ile ilişkilerdeki son duruma ilişkin sorulara cevaben, "Cumhurbaşkanımız diyalog konusunda bir irade ortaya koymuştur. Türkiye, meşru müdafaa ilkesi kapsamında topraklarına yönelik terör saldırılarını ve tehditlerini bertaraf etmek, hudutlarını korumak ve Suriye kuzeyinde adeta oldubittiye getirilerek bir terör koridorunun kurulmasını engellemek için Suriye’de bulunmaktadır. Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğüne en fazla katkı sağlayan ülkedir. Bizim yaptığımız harekatlar, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasına büyük katkılar yapmıştır. Suriye’de terörün yok edilmesini ve toprak bütünlüğünün sağlanmasını, siyasi istikrarın yeniden tesisini ve Suriye halkının huzur ve güven içinde yaşamasını arzu ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.