Hizbullah: Tel Aviv ile savaştan korkmuyoruz

Arap medyasına göre, Hizbullah Hareketi Yürütme Konseyi Başkanı Seyyid Haşim Safiyuddin, Lübnan'ın güneyindeki durumu değerlendirdi.

Lübnan direnişinin işgalcilerle sınırsız bir savaşa girmekten korkmadığını belirten Safiyuddin, ''Netanyahu'nun Lübnan'la savaş konusunda ısrar etmesi aslında rejimin çöküş sürecini hızlandıracaktır.'' dedi.

Son günlerde Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah da yaptığı konuşmada, Siyonist İsrail'in kendilerine yönelik "topyekûn savaş" tehdidinden korkmadıklarını belirtmişti.

İsrail ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den beri tansiyon yüksek. Sınırda şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Siyonist İsrail Savaş Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah ile çatışmada karar anının yaklaştığını belirterek, "İsrail ana odağını aniden kuzeye yönlendirebilir." iddiasında bulunmuştu.