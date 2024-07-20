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20 Tem 2024 10:57

Pezeşkiyan Şehit Süleymani'nin ailesiyle görüştü

Pezeşkiyan Şehit Süleymani'nin ailesiyle görüştü

İran'da yeni cumhurbaşkanı seçilen Mesut Pezeşkiyan, Şehit General Kasım Süleymani'nin ailesini ziyaret etti.

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, dün Cuma günü akşam saatlerinde General Şehit Kasım Süleymani'nin evini ziyaret ederek şehidin ailesiyle görüştü.

Pezeşkiyan bu görüşmede, "Şehit Kasım Süleymani'nin yolu birlik ve dayanışma yoluydu, kimseyle kavga etmedi, kimseyi dışlamadı. Hiçbir mesajında ​​ve sözünde ayrılık kokusu yoktu. Ama biz bu yolu bırakıp birbirimizle kavga ediyoruz. Şehit Süleymani'nin yolundan ve ilkelerinden yola çıkarak, birlik ve beraberlik içinde ülkenin sorunlarını çözmeliyiz." dedi.

Pezeşkiyan Şehit Süleymani'nin ailesiyle görüştü

Şehit Süleymani'nin ailesine de bu görüşmede, Pezeşkiyan'dan cumhurbaşkanlığı döneminde halka en iyi şekilde hizmet etmeyi, üretim ve istihdamı artırmayı ve tüm halk kesimlerinin mevcut imkanlar ve fırsatlardan yararlanabilmesi için gereken şartların sağlanmasını talep etti.

Şehit Süleymani'nin ailesi bu görüşmenin sonunda Şehit Süleymani tabolusunu yeni cumhurbaşkanı seçilen Mesut Pezeşkiyan'a hediye etti.

News ID 1918643

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