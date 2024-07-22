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22 Tem 2024 09:21

Trump'tan Biden'ın adaylıktan çekilmesi sonrası ilk yorum

Trump'tan Biden'ın adaylıktan çekilmesi sonrası ilk yorum

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesi sonrası önemli bir açıklama yaptı.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçimden çekilmesi sonrası kritik açıklamalarda bulundu. 

Trump, "O, ülkemiz tarihindeki en kötü başkan. Ülkemiz tarihine açık ara en kötü başkan olarak geçecek. Başkan Yardımcısı Harris'i yenmek Biden’ı yenmekten daha kolay olacak" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden, adaylıktan çekildiğini “Her ne kadar yeniden seçilmeyi istesem de geri çekilmemin partimin ve ülkemin çıkarlarına olacağına inanıyorum.” sözleriyle duyurmuştu.

News ID 1918691

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