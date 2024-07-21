İran ve Rusya Hazar Denizi'nde tatbikat yapacak

Rus gemisi 45 SB, Hazar Denizi'nde düzenlenecek 2024 deniz güvenliği tatbikatına katılmak üzerie İran karasularına girdi.

2024 Hazar Denizi Güvenlik ve Kurtarma Tatbikatı, İran Ordusu Deniz Kuvvetleri, Devrim Muhafızları Donanması, Polis Teşkilatı ve Rusya Federasyonu Donanması'nın katılımıyla gerçekleşecek.

Hazar Denizi'ne kıyıdaş ülkelerin temsilcileri de deniz tatbikatının çeşitli aşamalarını denetleyecek.

İran Deniz Kuvvetleri Operasyonlarından Sorumlu Komutan Yardımcısı Amiral Mustafa Taceddini, bu tatbikata ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bölgedeki milletleri birleştiren Hazar Denizi'nin barış ve dostluk denizi olduğuna inanıyoruz.'' dedi.

Amiral Teceddini, Hazar Denizi'nde gemi taşımacılığının güvenliğinin artırılmasının, ortak tatbikatın düzenlenmesindeki en önemli hedeflerden biri olduğunu vurguladı.