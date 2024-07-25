Ayetullah Hamanei’den ''Filistin’’ yorumu

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin 15 Mayıs’ta Tahran Eyaleti Şehitleri Kongresi üyleleriyle yaptığı görüşmedeki beyanatı yayınlandı.

Görüşmede Ayetullah Hamanei, ''Bugünlerde tüm dünyada yapılan Filistin’e destek gösterileri İslam Devrimi'nin ruhundan kaynaklanmaktadır.’’ dedi.

Ayetullah Hamanei, sözlerine şöyle devam etti:

''Bugün dünyanın dört köşesinde yapılan Filistin'e destek gösterilerinde tanık olduğumu sloganlar ve tavırlar İmam Humeyni’nin (r.a) benimsediği tavır ve İran halkının yüreklerinden gelip dillere yayılan sloganlardır.’’

ABD'deki üniversitelerde başlayan Filistin'e destek gösterilerine değinen Ayetullah Hamanei, ''Bu, İran milletinin hareketlerinin sonuçlarından bir örnektir. Amerikalı öğrencilerin Filistin'e desteği öyle bir boyuta ulaştı ki, ABD hükümeti (insan hakları ile ilgili) tüm söylemlerini ihlal ediyor. ABD polisi öğrencilere, akademisyenlere ve sivillere kameraların önünde sert müdahalelerde bulunuyor.’’ ifadelerini kullandı.

İslam Devrimi Lideri, ''İran'da yapmak istedikleri artık kendi başlarına geldi.’’ diye konuştu.

