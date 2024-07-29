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29 Tem 2024 07:50

Türkiye: Hitler’in sonu nasıl olduysa, Netanyahu’nun sonu da öyle olacak

Türkiye: Hitler’in sonu nasıl olduysa, Netanyahu’nun sonu da öyle olacak

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak" denildi.

TRT Haber'e göre, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek" ifadeleri yer aldı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama şöyle:

"Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. İnsanlık, Filistinlilerin yanında duracak. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz."

News ID 1918847

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