"Erdoğan-Esad görüşmesi her an yapılabilir, istihbarat servisleri temasta"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında iç savaşın başlamasından bu yana yapılacak olan ilk yüz yüze görüşmenin her an gerçekleşebileceği belirtildi.

Esad’ın, Rusya lideri Vladimir Putin ile Moskova’da yaptığı sürpriz görüşmenin yankıları sürerken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esad arasından yapılacak zirveyi konuştuğunu bildirdi. Peskov, ayrıca müzakerelerin ardından herhangi bir belgenin ise imzalanmadığın söyledi. Başkent kaynakları buluşmanın her an gerçekleşebileceğini belirterek, Erdoğan'ın hem Putin hem de Esad ile görüşebileceğini aktardı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme sürecini yürüten iki ülke istihbaratlarının son bir aylık dönemde üç kritik görüşme yaptığı öğrenildi. Bu gelişmelere paralel, Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Naryshkin’in Ankara’ya yaptığı özel ziyaret dikkati çekti. Naryshkin’in MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Esad-Erdoğan zirvesine dair, tarih, ülke tayini ile istişarelerde bulunduğu ve bu kritik buluşmaya son şeklin verildiği kaydedildi.

Başkent kaynakları, buluşmanın her an gerçekleşebileceğini belirtirken bir süredir ertelenen Erdoğan-Putin görüşmesi ve bu paralelde Erdoğan-Esad buluşmasının gerçekleşebileceğini aktardı.

Rusya lideri Putin’in de bu temasa dâhil olabileceği kaydedildi. Buluşma yeri ile ilgili Irak seçeneği ilk günlerde gündeme gelirken Ankara’nın Türkiye-Suriye sınırında Kesep Kapısı seçeneği üzerinde durduğu ifade ediliyor. Sürecin hızlı ilerlediği ve en geç ağustos ayı içerisinde iki liderin birlikte fotoğraf vereceği yorumu yapılıyor.

Erdoğan, geçen haftalarda Esad'ın Türkiye'de ağırlanabileceğini veya görüşmenin üçüncü bir ülkede yapılabileceğini söylemişti. Irak da görüşmelerin başkentleri Bağdat'ta yapılmasını tavsiye etmişti.