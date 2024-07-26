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26 Tem 2024 14:06

Fidan ile Lavrov Gazze'yi görüştü

Fidan ile Lavrov Gazze'yi görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos'un başkenti Viyentiyan'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Türk medyasına göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos'un başkenti Viyentiyan'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkiler, ekonomik konular ve enerji alanında işbirliği konularının ele alındığı öğrenildi. İki bakan ayrıca Ukrayna'daki savaş, Gazze'deki gelişmeler, Suriye'deki durum ve diğer bölgesel meseleleri de görüştü.

Hakan Fidan, ASEAN 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamındaki Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Toplantısı'na katılmak üzere Laos'un başkenti Viyentiyan'a gitmişti.

News ID 1918792

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