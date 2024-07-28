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28 Tem 2024 21:26

Esad Kremlin Sarayı'nda... Moskova'da zirve hazırlığı mı?

Esad Kremlin Sarayı'nda... Moskova'da zirve hazırlığı mı?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad ile dün Kremlin Sarayı'nda daha önce duyurulmayan bir görüşme yaptı.

MilliGazete'de yer alan habere göre, Görüşmenin, Rusya'nın arabuluculuğunda Erdoğan ve Esad'ın biraraya geleği haberlerinin yoğunlaştığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Hafta başında üç liderin ağustos ayında Moskova'da buluşabilecekleri haberi ortaya atılmış ancak Rusya Dışişleri Bakanlığı haberleri doğrulamamıştı. 

Resmi açıklamaya göre Vladimir Putin, Esad ile yaptığı görüşmede, Orta Doğu'daki durumun kötüleşme eğiliminde olduğunu ve bunun Suriye'yi doğrudan etkilediğini söyledi.

Kremlin basın servisi tarafından aktarıldığına göre Putin, "Uzun süredir görüşmediğimiz ilişkilerimizin bütünü hakkında konuşma fırsatımız var. Elbette bir bütün olarak bölgedeki durumun nasıl geliştiğine dair görüşlerinizi çok merak ediyorum. Ne yazık ki daha da kötüleşme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Bu aynı zamanda doğrudan Suriye için de geçerlidir” dedi.

News ID 1918843

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