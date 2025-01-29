Afganistan'ın Oslo Büyükelçiliği Taliban'a devredildi

Afgan basınında yer alan haberlere göre, Norveç'te Afganistan'ın Oslo Büyükelçiliği, Taliban yönetimine devredildi.

Taliban hükümetinin Dışişleri Bakanlığı, Norveç'teki Afganistan Büyükelçiliği'ne maslahatgüzar olarak Necip Şahin'i atadı.

Taliban yönetiminin 15 Ağustos 2021'de Afganistan'a hakim olmasının ardından Orta ve Batı Asya'daki birçok ülke, Afganistan Büyükelçiliklerini Taliban yönetimine devretti.

Taliban yönetimi sonrası birçok ülke Afganistan'daki büyükelçiliklerini kapatmıştı. Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, İran, Türkmenistan, Çin, Rusya, Katar, Hindistan ve Endonezya gibi az sayıda ülke Afganistan'daki büyükelçiliklerini açık tutarak diplomatik misyonlarını devam ettirmişti.

Taliban yönetimini bugüne kadar hiçbir ülke resmi olarak tanımadı.