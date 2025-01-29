Kartalkaya otel yangınında gözaltı sayısı 28'e yükseldi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasında gözaltı sayısının 28'e yükseldiğini açıkladı.

Erdoğan sorumlulardan hesap soracaklarını dile getirdi ve itfaiye raporunun sümen altı edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "78 canımızı bizden kopartan kimin sorumluluğu varsa hesabını sormak için gereken ne varsa yapmaktan çekinmeyeceğiz. Yargımızın görev alanına giriyorsa adalete teslim edeceğiz. En ince detayına kadar bu facianın soruşturulmasını temin edeceğiz. Laf cambazlığıyla kimse sorumluluktan kaçamaz, kaçamayacaktır. Sorumluluğu olan kim varsa hesap vereceği her sosyal medya mecrası değil bağımsız Türk mahkemeleridir.'' dedi.

Adalet Bakanlığı, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 78 olduğunu açıklamıştı.