Gazetecilere yönelik suç dosyasını Lahey'e taşıyoruz

Mehr Haber Ajansı - Azar Mehdavan: Gazze halkının katledilmesinden 15 ay sonra, Hamas'ı yenme ve bu bölgeyi tamamen kontrol altına alma hayalleri kuran İsrail rejimi, nihayet ateşkes anlaşmasını imzalamak zorunda kaldı.

Bugün sabah (Pazar) itibarıyla yürürlüğe giren ateşkes anlaşması, Filistin halkının direnişinin bir sembolü olarak kabul edilmekte ve çatışmaların sona ermesiyle birlikte Gazze halkına insani yardım ulaştırılması için bir fırsat olarak değerlendirilmektedir.

Mehr Haber Ajansı, ateşkes sonrası durumu değerlendirmek amacıyla Gazze Hükümeti Bilgilendirme Ofisi Genel Müdürü Dr. İsmail Sabit ile bir röportaj gerçekleştirdi. Ayrıca, Mehr Haber Ajansı'nın Arapça masası muhabiri Yasir el-Mısri, bu röportaj sırasında tercüman olarak eşlik etti.

Gazze'nin 15 ay süren direnişinin ardından, nihayet Siyonist rejimi ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı. Bu anlaşmanın uygulanmasıyla birlikte Gazze'nin yeniden inşa sürecinin de başlaması gerekiyor. Sizce Gazze'nin hangi bölgeleri acilen yeniden inşa edilmelidir?

Ateşkes sonrası yeniden inşa öncelikleri, ciddi şekilde zarar gören temel altyapının, özellikle su, elektrik ve kanalizasyon şebekelerinin onarılmasıdır. Ayrıca, rejim tarafından yıkılan evlerin yeniden inşa edilmesi ve tüm Filistinli ailelerin bir an önce bir araya gelmesini sağlamak için barınak temin edilmesi öncelikler arasında yer alacaktır. Bunun yanı sıra, eğitim ve sağlık hizmetlerinin devamını garanti altına almak amacıyla okul ve hastane inşaat projeleri de planlanmıştır.

Sınırların durumu nedir? İnsani yardımlar Gazze Şeridi'ne giriyor mu?

Anlaşmanın uygulanmasıyla birlikte sınır kısıtlamalarının azalması ve insani yardımların Gazze Şeridi'ne ulaşması bekleniyor. Gazze'deki Filistin hükümeti, uluslararası kuruluşlarla koordinasyon halinde gıda, ilaç ve yeniden inşa için gerekli inşaat malzemelerini temin etmeye çalışacaktır.

Anlaşmanın maddelerinden birine göre, evlerini terk etmek zorunda kalan Kuzey Gazze sakinleri geri dönebilecek. Şu anda Kuzey Gazze'deki evlerin ve hizmet altyapısının durumu nedir?

Gazze Şeridi'nin özellikle kuzeyindeki evler ve konut birimleri büyük ölçüde tahrip olmuştur. Bununla birlikte, tamir edilebilecek olanların hızlı bir şekilde yeniden inşası için planlar hazırlanmıştır. Elektrik ve su gibi temel hizmetler yavaş yavaş geri getirilmektedir ve altyapılar iyileştirilmektedir. Filistin halkının yaşamının normale dönmesi için uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmalar devam etmektedir.

Siyonist rejim, direnişi kırmak ve Gazze üzerinde tam kontrol sağlamak umuduyla uzun bir savaşa girdi. Ancak anlaşma maddelerine bakıldığında, bu savaşın gerçek kazananı Filistin halkıdır. Sizce bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Abluka, uzun süreli saldırılar ve geniş çaplı yıkıma rağmen, Filistin direnişi kararlılığını kanıtlamış ve işgalci rejimi, Filistin halkının haklarını koruyan şartlarla bir ateşkes anlaşması imzalamaya zorlamıştır. Bu anlaşma, Gazze üzerinde hakimiyet sağlama ve direnişin iradesini kırma hedeflerinin başarısız olduğunu gösterdiği için Filistin halkı adına bir zafer olarak değerlendirilmektedir.

Biliyorsunuz Gazze'nin kuşatılması bugünün veya dünün bir meselesi değil; Gazze Şeridi sakinleri, savaş öncesinde de pek çok kısıtlamaya maruz kalıyordu. Bu anlaşmanın hükümlerinin uygulanacağına ne kadar inanıyorsunuz?

Uluslararası baskılar ve sahadaki koşullar göz önüne alındığında, bu anlaşmanın özellikle ablukayı hafifletme, çeşitli yardımların girişini sağlama ve yeniden inşa sürecini başlatma gibi maddelerinin makul bir şekilde uygulanması beklenmektedir. Filistin halkının bu anlaşmadan tam olarak faydalanmasını sağlamak için anlaşma hükümlerinin uygulanmasını denetlemeye çalışacağız.

Bugüne kadar Gazze'de 214 gazeteci şehit oldu. Uluslararası kurumlar aracılığıyla bir hukuki işlem, örneğin şikayette bulunulacak mı?

Evet, bu konuda girişimlerde bulunulmuştur ve gazetecilere yönelik işlediği suçlardan dolayı Siyonist rejimin yargılanması amacıyla resmi şikayetler yapılmıştır. Bu şikayetler, basın ve ifade özgürlüğüne yönelik ağır ihlaller nedeniyle işgalci rejimin uluslararası mahkemelerde yargılanması için sunulmaktadır.