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30 Oca 2025 09:10

İran ve Polonya dışişleri bakanları görüştü

İran ve Polonya dışişleri bakanları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ve Polonya Dışişleri Bakanı Radosław Sikorski ile telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ve Polonya Dışişleri Bakanı Radosław Sikorski, telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulundular.

İran Dışişleri Bakanı, Polonya'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığını tebrik ederek, Polonya'nın başkanlık döneminde İran ile Avrupa Birliği arasındaki yapıcı işbirliğinden umutlu olduğunu dile getirdi.

Irakçi, İran ile üç Avrupa ülkesi arasındaki devam eden görüşmelere değinerek, İran'ın her zaman sorunları çözme noktasında diyalog ve işbirliği yaklaşımını benimsediğini vurguladı.

Polonya Dışişleri Bakanı, İran ile Polonya arasındaki 550 yıllık diplomatik ilişki ve neredeyse 100 yıllık dostluk anlaşması geçmişine atıfta bulunarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin dostane olduğunu belirtti

Radosław Sikorski, nükleer mesele de dahil olmak üzere İran ile Avrupa Birliği arasındaki sorunların çözülmesi yönündeki umudunu dile getirdi.

News ID 1923909

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