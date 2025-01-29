Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Gazze'de

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını görüşmek üzere işgal altındaki topraklara gitti.
Özel bir uçakla bugün (29 Ocak) Tel Aviv’e ulaşan Steve Witkoff, siyonist yetkililer eşliğinde Gazze'deki Netzarim Koridoru'nu ziyaret etti.
Witkoff, Siyonist Başbakan Binyamin Netanyahu ile de görüşecek.
Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail rejimi ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, siyonist 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.
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