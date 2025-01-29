Irakçi, İngiliz mevkidaşı Lammy ve UAEA Başkanı Grossi ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İran-İngiltere ikili ilişkilerin yanı sıra, nükleer müzakere ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İran'ın barışçıl nükleer faaliyetler konusundaki tutumunu açıklayan Irakçi, İran İslam Cumhuriyeti'nin, temel ilkeleri ve ülkenin ulusal çıkarları doğrultusunda diyaloğa her zaman hazır olduğunu belirtti.

Irakçi, bunun yeni bir yaklaşım olmadığını, geçmişte de bu temelde müzakerelerin yürütüldüğünü vurguladı.

Dışişleri Bakanı Irakçi, Tahran'ın Gazze ve Lübnan'da ateşkesin sağlanması ve uzatılmasına destek verdiğini dile getirerek, Siyonist İsrail'in işlediği suç ve saldırılarının durdurulması gerektiğini vurguladı.

Irakçi, İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman bölgede barış ve istikrarı desteklediğini ve bu konuda elinden gelen her türlü çabayı göstereceğini kaydetti.

Abbas Irakçi, Yemen'de gerginliğin artmasına karşı uyarıda bulunarak, bu tür eylemlerin bölgesel istikrar ve güvenliğe yönelik tehdit oluşturduğunu söyledi.

Irakçi, UAEA Başkanı Grossi ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İran ile UAEA arasındaki teknik işbirliği ve ilişkilerinin son durumu ele alındı.

İran'ın uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde UAEA ile işbirliğini sürdürme kararlılığını yineleyen Irakçi, bu kurumun siyasi ve yapıcı olmayan tavırlar sergilemekten kaçınılması, yapıcı bir ortamda teknik işbirliğinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Irakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın görev ve sorumlulukları çerçevesinde hareket etmekle yükümlü olduğunu belirterek, UAEA Başkanı'ndan bazı ülkelerin haksız talep ve baskılarına boyun eğmemesini istedi.