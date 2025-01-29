İsfahan uluslararası turizm etkinliğine ev sahipliği yapacak

İran'ın tarihi kenti İsfahan 19-23 Şubat tarihlerinde ''100 Tur Operatörü Nısf-ı Cihan'da'' temalı uluslararası turizm etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan İsfahan Ticaret Odası Turizm, Halı ve El Sanatları Komisyonu Başkanı Müjgan İzadi, ''Dünyanın dört bir yanından 100 tur operatörünün bir araya gelmesi, İsfahan için bir dönüm noktası ve uluslararası turizm turları için bir fırsattır.'' dedi.

İsfahan: Nısf-ı Cihan

İslam medeniyetinin zevkini, asaletini asırlar öncesinden günümüze taşıyan İsfihan için XVII. yüzyılda itibaren “İsfahan nısf-ı cihan” (İsfahan dünyanın yarısı) ve “İsfahan nakş-ı cihan” (İsfahan dünyanın süsü) tabirleri kullanılagelmiştir.

İsfahan; İran’ın orta batı kısmında, yüksek ve genişçe bir yaylada Zayandeh nehrinin sol yakasında kurulmuş kadim bir şehirdir.

Çarpıcı İslam mimarisi, zengin tarihi ve canlı kültürüyle tanınan İsfahan kenti, İran'ın en popüler turistik yerlerinden biridir. Bu kent, karmaşık çini işçiliği ve çarpıcı kubbesiyle ünlü UNESCO Dünya Mirası listesindeki İmam Camii de dahil olmak üzere İran'ın en ünlü yerlerinden bazılarına ev sahipliği yapmaktadır.

İsfahan'da görülmesi gereken diğer bir cazibe merkezi, bir zamanlar Safevi hanedanının kraliyet sarayı olan güzel bir köşk olan Chehel Sotoun Sarayı'dır.

İsfahan, Zayandeh Nehri boyunca uzanan ve şehrin ve çevresinin muhteşem manzarasını sunan Si-o-se Pol ve Khaju köprüleri de dahil olmak üzere güzel köprüleriyle de ünlüdür.

İsfahan'daki diğer popüler cazibe merkezleri arasında Ermeni mimarisinin çarpıcı bir örneği olan Vank Katedrali ve İran'ın en eski ve en önemli camilerinden biri olan Jameh Camii sayılabilir.

Zengin kültürel hazineleri ve güzel mimarisiyle İsfahan, İran'ın zengin tarihini ve kültürünü keşfetmekle ilgilenen herkesin mutlaka ziyaret etmesi gereken bir destinasyondur.