Filipinler'den İran'a teşekkür

Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo, Kızıldeniz'de el konulan Galaxy Leader gemisinin Filipinli mürettebatının serbest bırakılması üzerine İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi'ye mektup gönderdi.

Manalo, 17 Filipinli mürettebatının serbest bırakılmasında yardımı için İran'a teşekkür etti.

Filipinler Dışişleri Bakanı, İran'ın Filipinli mürettebatların evlerine dönüşüne yönelik yardımını, iki ülke arasındaki uzun yıllara dayanan dostluk ve iyi niyetin göstergesi olarak nitelendirdi.

İran İslam Cumhuriyeti, Galaxy Leader'in Filipinli mürettebatının serbest bırakılması konusunu diplomatik yollarla takip ediyordu.

Filipinli mürettebatlar geçen perşembe günü Umman üzerinden ülkelerine dönmüştü.

Ne olmuştu?

Yemen'deki Sana hükümeti, Gazze'deki ateşkesi desteklemek amacıyla Siyonist rejime ait Galaxy Leader gemisinin gözaltına alınan mürettebatını serbest bıraktı.

Ensarullah'tan yapılan açıklamada, hareketin lideri Abdülmelik Bedreddin el-Husi'nin talimatıyla Galaxy Leader gemisinin mürettebatının Hamas hareketinin koordinasyonu ve Umman'ın arabuluculuğuyla bugün (22 Ocak) serbest bırakıldığı belirtildi.

Yüksek Siyasi Konsey de "Galaxy Leader gemisinin mürettebatının serbest bırakılması, Gazze'ye destek mücadelesi ve ateşkes anlaşmasına destek kapsamında gerçekleşti." açıklamasını yaptı.