Portekiz Cumhurbaşkanı'ndan Pezeşkiyan'a tebrik mesajı

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa gönderdiği bir mesajda İran’da yeni cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden dolayı Mesut Pezeşkiyan’ı tebrik etti.

Marcelo Rebelo de Sousa’nın tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Portekiz halkı ve şahsım adına İran'ın Cumhurbaşkanı olarak göreve başlamanızdan dolayı tebriklerimi sunuyor, yeni görevinizde size başarılar diliyorum.

İki ülke arasındaki ilişkilerin, uluslararası hukukun değer ve ilkeleri ile insan onuruna saygıyı merkeze alan Birleşmiş Milletler Şartı çerçevesinde devam etmesini temenni ediyorum.”