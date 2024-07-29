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29 Tem 2024 07:26

Portekiz Cumhurbaşkanı'ndan Pezeşkiyan'a tebrik mesajı

Portekiz Cumhurbaşkanı'ndan Pezeşkiyan'a tebrik mesajı

Portekiz Cumhurbaşkanı gönderdiği bir mesajda İran'ın yeni cumhurbaşkanı seçilen Mesut Pezeşkiyan’ı tebrik etti.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa gönderdiği bir mesajda İran’da yeni cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden dolayı Mesut Pezeşkiyan’ı tebrik etti.

Marcelo Rebelo de Sousa’nın tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Portekiz halkı ve şahsım adına İran'ın Cumhurbaşkanı olarak göreve başlamanızdan dolayı tebriklerimi sunuyor, yeni görevinizde size başarılar diliyorum.

İki ülke arasındaki ilişkilerin, uluslararası hukukun değer ve ilkeleri ile insan onuruna saygıyı merkeze alan Birleşmiş Milletler Şartı çerçevesinde devam etmesini temenni ediyorum.”

News ID 1918846

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