Devrim Lideri Tacikistan cumhurbaşkanı’nı kabul etti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Tahran'da bulunan Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei bu görüşmede İran'ın geçmişte olduğu gibi Tacikistan ile çeşitli alanlarda samimi işbirliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

Ayetullah Hamanei, "Fars dili İran, Tacikistan ve Afganistan'ın önemli ortak noktalarından biridir ve bu dilin korunması, yaygınlaştırılması için daha fazla işbirliği yapılmalıdır." dedi.

Ayetullah Hamanei, "Bazıları İran-Tacikistan ilişkilerinin geliştirilmene karşı çıkıyor. Bunlarla başa çıkmak için bir plan yapılmalı" ifadesini kullandı.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ise Ayetullah Hamanei'ye hitap olarak, "Birkaç yıl önce söylediğiniz gibi, iki ülke akrabadır. Biz (Tacikistan olarak) ilişkileri genişletmek ve İslam Cumhuriyeti'nin bilim, sağlık ve sanayi alanlarındaki deneyim ve gelişmelerinden yararlanmak istiyoruz." dedi.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman üst düzey bir heyetin başında İran'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bugün Tahran'a geldi.

Pezeşkiyan’ın yemin töreni bugün (30 Temmuz) yerel saatle 16:00’da İslami Şura Meclisi’nde yapılacaktır.

Leyla Ferahani