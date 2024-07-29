TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Katz'a tepki

TRT Haber'de yer alan habere göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medyadan Siyonist Rejim Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi.

Kurtulmuş, "İsrail Dışişleri Bakanı’nın çirkin paylaşımı, yaptıkları katliamların hem uluslararası mahkemelerde hem de insanlığın vicdanında mahkum olduğunu görerek, kapıldıkları korkuyla akıl dışı davranışlara başvurduklarını göstermektedir" dedi.

Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti:

"Bu ahlaksızlıkları, insanlık cephesiyle birlikte hareket eden Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı asla yolundan döndüremeyecektir.

Türklerin tarihi de Müslümanların mazisi de bellidir. Geçmişimizde nasıl mazlumdan yana olup zalime karşı durduysak, gelecekte de bu duruşumuzdan zerrece taviz vermeyeceğiz.

Ta ki Filistinliler özgür olana dek!"